"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул

Украинская Instagram-блогер Анастасия Покрещук, которая стала известна после того, как увеличила скулы, поделилась в сети архивными снимками.

Покрещук: Кто-то еще хочет сказать, что раньше было лучше? Фото: _just__queen / Instagram

31-летняя блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 21 января опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена 18-летней задолго до того, как увеличила скулы и грудь.

"Узнали женщину? Это я в 18 лет. Кто-то еще хочет сказать, что раньше было лучше?" – подписала она снимок.

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Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star.

По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.