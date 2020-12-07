"Сиськи супер", "Удобно с ними жить?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, показала грудь

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 7 декабря разместила на своей странице в Instagram селфи, на котором крупным планом запечатлена ее грудь.
Блогер позирует перед камерой в черном топе и трусах.
"Как я жила без них раньше?" – подписала фото Покрещук. Блогер сообщила, что изменила форму и размер груди с помощью пластической операции.
"Спасибо, что исправили мои гены", – обратилась она к клинике.
"Сиськи супер", – прокомментировали снимок фолловеры.
"Господи, какая грудь", – отметили пользователи сети.
"Удобно с ними жить?" – поинтересовались подписчики.
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Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.
По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн, а сама процедура заняла около года.
До того как изменить черты лица, блогер выглядела вот так.
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Сейчас на ее страницу подписано более 235 тыс. фолловеров.