Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео

Instagram-блогер Анастасия Покрещук, которая стала известна после того, как увеличила скулы, показала, как вводит филлер для губ.

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 3 декабря разместила на своей странице видео, на котором запечатлен процесс введения в губы препарата для увеличения губ.

Она не указала название филлера, сообщив, что в самом препарате содержится обезболивающее.

"В этой технике людям очень сложно себе уколоть. Это будет больно, серьезно", – предупредила она.

Вся процедура заняла около 30 минут.

"Сейчас пошел отек", – резюмировала Покрещук в финале, заявив, что не будет завершать процедуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@_just__queen_)

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".



Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.

По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн, а сама процедура заняла около года.



До того как изменить черты лица, блогер выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@_just__queen_)

Сейчас на ее страницу подписано более 235 тыс. фолловеров.