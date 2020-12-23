"Если человек живет у меня дома и не покупает жрать – кто это?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, прокомментировала личную жизнь

Украинская Instagram-блогер Анастасия Покрещук заявила, что в прошлом у нее были отношения с альфонсом.

Покрещук: Я была дурная в молодости Фото: _just__queen / Instagram

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что в прошлом состояла в отношениях с альфонсом.

"Если человек живет у меня дома и даже не покупает жрать – кто это? Я была дурная в молодости, что вообще", – заявила она.

Комментируя личную жизнь, блогер призналась, что самые длительные отношения с мужчиной продолжались полтора года.

По словам Покрещук, сейчас она свободна от отношений.

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.

По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн, а сама процедура заняла около года.

Помимо скул, блогер увеличила грудь и губы.