"Если человек живет у меня дома и не покупает жрать – кто это?" Блогер Покрещук, увеличившая скулы, прокомментировала личную жизнь

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук в эфире передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что в прошлом состояла в отношениях с альфонсом.
"Если человек живет у меня дома и даже не покупает жрать – кто это? Я была дурная в молодости, что вообще", – заявила она.
Комментируя личную жизнь, блогер призналась, что самые длительные отношения с мужчиной продолжались полтора года.
По словам Покрещук, сейчас она свободна от отношений.
Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".
Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.
По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн, а сама процедура заняла около года.
Помимо скул, блогер увеличила грудь и губы.