"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье

"Идут мне платья?" – поинтересовалась Покрещук у подписчиков, которых у нее 270 тыс.

Пост блогера собрал больше 8,6 тыс. лайков. В комментариях многие подписчики одобрили выбор платья.

"С такой фигурой я бы вообще голая ходила", – прокомментировала фото пользователь с ником helga_vishnya.

"Детка, шо за секс!" – написала your.bad.gal.

"Скулы не идут, а платья ­– возможно", – высказался dmitriy._.stepan.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике.