"Нихера не лучше раньше было". Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул

Покрещук: Конечно же, раньше было лучше. Или не? Фото: _just__queen / Instagram

"Узнали? Справа мне 21, вроде. Но, конечно же, раньше было лучше. Или не?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiia * (@_just__queen_)

"Два разных человека. Вот это перевоплощение", – отметила подписчица lebedsasha.

"Раньше было лучше", – написала zoia17021990.

"Та нихера не лучше раньше было. Сейчас – огонь", – заявила natali_klimenko_.