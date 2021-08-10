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10 августа, 2021
 
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"Нихера не лучше раньше было". Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул

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Покрещук: Конечно же, раньше было лучше. Или не?
Покрещук: Конечно же, раньше было лучше. Или не?
Фото: _just__queen / Instagram

Украинский блогер, участница четвертого сезона проекта "Від пацанки до панянки" на "Новом канале" Анастасия Покрещук 9 августа в Instagram опубликовала коллаж из двух снимков: до и после увеличения скул.

"Узнали? Справа мне 21, вроде. Но, конечно же, раньше было лучше. Или не?" – спросила она.

"Два разных человека. Вот это перевоплощение", – отметила подписчица lebedsasha.

"Раньше было лучше", – написала zoia17021990.

"Та нихера не лучше раньше было. Сейчас – огонь", – заявила natali_klimenko_.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике.

Теги: блогеры, реалити-шоу, блогер, операция, психолог, Анастасия Покрещук, скулы
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