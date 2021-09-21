"Боже, какой п…здец". Блогер с увеличенными скулами станцевала в стрингах после операции по удалению жира

"Восьмой день после моей операции. Отеки после липо почти прошли, остались синячки. Грудь, конечно, еще отекшая и огромная", – подписала ролик блогер.

В конце поста она поблагодарила клинику в Стамбуле, в которой не первый раз проходит пластические процедуры. Последний раз блогер делала там липосакцию в марте этого года.

Видео Покрещук набрало более 125 тыс. просмотров и свыше 200 комментариев.

"XXI век, люди достигли деградации по-максимуму", – оставила комментарий под постом пользователь с ником natulya_goloburda.

"Мне одной кажется, что у вас скулы одного размера с бедрами?" – спросила arzu._manian.

"Боже мой, какой п…здец", – считает annz057.

Полностью видео танца Покрещук можно посмотреть здесь.

Скриншот: _just__queen / Instagram