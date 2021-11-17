"Он случайно попал в компанию детей – любителей "сук" и "жоп". Седокова сделала признание о своем маленьком сыне

"Сын сказал сегодня, что меня не любит. Мы поругались из-за музыки. У него жуткий музыкальный вкус", – рассказала Седокова.
Она отметила, что сама слушает джаз и классическое пиано.
"Настал момент, когда он случайно попал в компанию детей – любителей "сук" и "жоп". И понеслось. Одна хуже следующей. Мои уши наливаются кровью, когда он подыскивает себе подходящую песню. И я не только про текст. Я про посыл, про позиционирование женщины. Ты мне соси и молчи. Он, конечно, не понимает, думает, что это про молоко. И я не снимаю сейчас с себя ответственности, прошу заметить!" – заявила певица.
Она добавила, что смеялась, когда ее сын танцевал под взрослый хит.⠀
"Он жутко расстраивается, когда я выключаю его музыку. Прям до слез. И тут мое мамино сердце сдается, и соглашается послушать еще одну. И зря", – призналась исполнительница.
По словам Седоковой, сын сказал, что больше не любит ее, после того как она запретила ему слушать русскоязычную взрослую музыку.
Пост певица сопроводила снимком сына и его отчима, ее нынешнего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Они запечатлены в спортзале.
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С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.
С Тиммой Седокова узаконила отношения в сентябре 2020 года.