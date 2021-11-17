"Он случайно попал в компанию детей – любителей "сук" и "жоп". Седокова сделала признание о своем маленьком сыне

"Сын сказал сегодня, что меня не любит. Мы поругались из-за музыки. У него жуткий музыкальный вкус", – рассказала Седокова.

Она отметила, что сама слушает джаз и классическое пиано.

"Настал момент, когда он случайно попал в компанию детей – любителей "сук" и "жоп". И понеслось. Одна хуже следующей. Мои уши наливаются кровью, когда он подыскивает себе подходящую песню. И я не только про текст. Я про посыл, про позиционирование женщины. Ты мне соси и молчи. Он, конечно, не понимает, думает, что это про молоко. И я не снимаю сейчас с себя ответственности, прошу заметить!" – заявила певица.

Она добавила, что смеялась, когда ее сын танцевал под взрослый хит.⠀

"Он жутко расстраивается, когда я выключаю его музыку. Прям до слез. И тут мое мамино сердце сдается, и соглашается послушать еще одну. И зря", – призналась исполнительница.

По словам Седоковой, сын сказал, что больше не любит ее, после того как она запретила ему слушать русскоязычную взрослую музыку.

Пост певица сопроводила снимком сына и его отчима, ее нынешнего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Они запечатлены в спортзале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)