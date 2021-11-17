  "Только начал смотреть – уже словил кайф". Maruv перед камерой сымитировала половой акт

Певица предстала в сопровождении балета в комбинезоне с множеством вырезов. Она исполнила эротический танец. В определенные моменты Maruv широко расставляла ноги и делала движения, имитирующие половой акт.

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Видео: MARUV / YouTube

"Божечки, только начал смотреть, но уже словил кайф", – прокомментировал подписчик KORSUN MUSIC.