Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2021
 
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"Только начал смотреть – уже словил кайф". Maruv перед камерой сымитировала половой акт

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Maruv презентовала откровенный ролик
Maruv презентовала откровенный ролик
Фото: MARUV / Facebook

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 16 ноября на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Money.

Певица предстала в сопровождении балета в комбинезоне с множеством вырезов. Она исполнила эротический танец. В определенные моменты Maruv широко расставляла ноги и делала движения, имитирующие половой акт.

ВИДЕО
Видео: MARUV / YouTube

"Божечки, только начал смотреть, но уже словил кайф", – прокомментировал подписчик KORSUN MUSIC.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Певица замужем за Александром Корсуном, являющемся ее PR-менеджером.

Теги: секс, певица, балет, Maruv, трек, эротика, Анна Корсун, ноги
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