"Это уже чересчур". Полякова в эротичном микробикини потрясла бедрами и грудью на камеру

Она энергично потрясла бедрами перед камерой. Ее дочь Маша, облаченная в черный купальник, повторила за мамой.
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"Девушки – огонь", – отметила подписчица tanysha_sinjak.
"Я все, конечно, понимаю, главное, чтобы мама с дочерью были на одной волне, но это уже чересчур", – заявила flower_nastya27.
"Какие-то неоднозначные эмоции вызывает это видео", – призналась ovsienkoaniuta.
Полякова в Instagram 16 ноября поделилась подборкой снимков, сделанных во время отдыха на Мальдивах. На некоторых из них она запечатлена с двумя дочерьми – Алисой и Марией.
"Ну, кто лучше загорел?" – спросила она.
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17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).
У певицы две дочери: Мария (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.