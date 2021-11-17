"Это уже чересчур". Полякова в эротичном микробикини потрясла бедрами и грудью на камеру

Полякова: Ну, кто лучше загорел? Фото: polyakovamusic / Instagram

Она энергично потрясла бедрами перед камерой. Ее дочь Маша, облаченная в черный купальник, повторила за мамой.

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"Девушки – огонь", – отметила подписчица tanysha_sinjak.

"Я все, конечно, понимаю, главное, чтобы мама с дочерью были на одной волне, но это уже чересчур", – заявила flower_nastya27.

"Какие-то неоднозначные эмоции вызывает это видео", – призналась ovsienkoaniuta.

Полякова в Instagram 16 ноября поделилась подборкой снимков, сделанных во время отдыха на Мальдивах. На некоторых из них она запечатлена с двумя дочерьми – Алисой и Марией.

"Ну, кто лучше загорел?" – спросила она.

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