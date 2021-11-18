"Какая же прекрасная, нежная". Жанна Бадоева распустила волосы и надела платье с разрезом

"В жизни надо уметь правильно расставлять приоритеты. Не опускать руки. Не унывать. Стремиться только к лучшему. И самое главное – уметь ждать, и тогда жизнь обязательно вознаградит вас", – подписала снимок Бадоева, уточнив, что закончила съемки в Шотландии и "прилетела домой".

"Какая красивая", – прокомментировала пост turagent_007.

"Какая же вы прекрасная, нежная!" – считает kda0201.

"Вы удивительная красотка", – написала chertyonok__13.

View this post on Instagram A post shared by Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)