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10 ноября, 2021
 
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"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле

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Жанна Бадоева поделилась новыми черно-белыми фото и попросила подписчиков выбрать лучшее
Жанна Бадоева поделилась новыми черно-белыми фото и попросила подписчиков выбрать лучшее
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Украинская телеведущая Жанна Бадоева, которая последние несколько лет работает на российском телевидении, 10 ноября запостила в Instagram серию фото, на которых позирует в черно-белой блузе с бабочкой, черной комбинации и в колготках. На снимке она сидит на стуле, раздвинув ноги.

"А теперь давайте устроим голосование: какая фотография нравится больше? Первая, вторая или третья?" – спросила 45-летняя телеведущая, а также добавила, что ее удивили реакция и большое количество комментариев под предыдущим постом о волосах.

"Ножки прямо аж да", – отметил nemets.egor.

"Вы суперсекси, но первая фотография самая классная", – написала allacherkasova43.

"Просто космос", – прокомментировала публикацию natali1oumnova.

"Секси", – оставила свой коммент anna_vedaan.

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".

Теги: телеведущая, Жанна Бадоева, ноги
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