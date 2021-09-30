"Зачем всех тащить в свою спальню?", "Выглядит неэстетично". Бадоева выложила в сеть постельные фото

Ведущая не стала ради съемки застилать постель, отодвинув одеяло в сторону.

"Люблю красивые вещи и днем, и ночью. И спать красиво и потом бежать красиво на работу", – подписала фото ведущая.

"Пожалуйста, оставайтесь загадкой! Зачем всех тащить в свою спальню? Берегите свое личное пространство, даже если это в отеле", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

"Смятая постель выглядит очень неэстетично. Не люблю "кубло" на кровати – первым делом всегда и везде заправляю идеально кровать! У меня такое правило", – прокомментировали снимки Бадоевой подписчики.

"А что за баночки на тумбочке – лекарства?" – поинтересовались фолловеры.

"Со мной всегда лекарства в путешествиях", – ответила Бадоева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)