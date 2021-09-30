"Зачем всех тащить в свою спальню?", "Выглядит неэстетично". Бадоева выложила в сеть постельные фото

Ведущая не стала ради съемки застилать постель, отодвинув одеяло в сторону.
"Люблю красивые вещи и днем, и ночью. И спать красиво и потом бежать красиво на работу", – подписала фото ведущая.
"Пожалуйста, оставайтесь загадкой! Зачем всех тащить в свою спальню? Берегите свое личное пространство, даже если это в отеле", – отреагировали на публикацию пользователи сети.
"Смятая постель выглядит очень неэстетично. Не люблю "кубло" на кровати – первым делом всегда и везде заправляю идеально кровать! У меня такое правило", – прокомментировали снимки Бадоевой подписчики.
"А что за баночки на тумбочке – лекарства?" – поинтересовались фолловеры.
"Со мной всегда лекарства в путешествиях", – ответила Бадоева.
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Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Бадоева окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других". Программа выходит на российском "Первом канале".