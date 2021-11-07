"Просто обалденно красивая". Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках

45-летняя Бадоева предложила своим подписчикам не ждать понедельника, а начинать заниматься чем-то новым прямо сейчас Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Мы часто ждем понедельника, чтобы наконец-то заняться спортом, чтобы выучить новый язык, чтобы попробовать новый рецепт, чтобы купить путевку в то самое путешествие мечты... А может хватит ждать?! Может этот день уже наступил?! Может пора жить, а не откладывать жизнь на потом?!" – предложила в подписи к фото 45-летняя ведущая.

Пост Бадоевой за несколько часов собрал больше 24 тыс. лайков.

"Сногсшибательна", – прокомментировала снимок ps_mla.

"Какие босоножки! Что за бренд? Любовь с первого взгляда!" – оценила обувь ведущей anuta6400.

"Жанна, дорогая, а знаете ли, что вы самая обаятельная, самая привлекательная и супер очаровательная?! И просто обалденно красивая", – написала natalitalyevents.

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