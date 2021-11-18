"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа

Собчак: Я – девушка требовательная и к себе, и к другим Фото: xenia_sobchak / Instagram

"Кто качественно работает – тот так же качественно хочет отдыхать, а я – девушка требовательная и к себе, и к другим", – написала она.

Собчак призналась, что для организации отдыха с сыном Платоном воспользовалась услугами специального агентства, обеспечившего им помощь и сопровождение на всех этапах путешествия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Ну и правильно, что смело показывает лицо без фильтров. Так хоть понимание будет, что все как у всех", – прокомментировала подписчица irenkaarh.

"Да, честь и хвала за это. Смелая женщина. Не каждая решится показать себя в таком виде. С прыщами, с желтыми зубами, с нулевым размером груди", – ответила marina123was.

"Спасибо за естественность!" – написала ep197108.