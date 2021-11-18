"Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди". Собчак взорвала сеть снимками без макияжа

"Кто качественно работает – тот так же качественно хочет отдыхать, а я – девушка требовательная и к себе, и к другим", – написала она.
Собчак призналась, что для организации отдыха с сыном Платоном воспользовалась услугами специального агентства, обеспечившего им помощь и сопровождение на всех этапах путешествия.
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"Ну и правильно, что смело показывает лицо без фильтров. Так хоть понимание будет, что все как у всех", – прокомментировала подписчица irenkaarh.
"Да, честь и хвала за это. Смелая женщина. Не каждая решится показать себя в таком виде. С прыщами, с желтыми зубами, с нулевым размером груди", – ответила marina123was.
"Спасибо за естественность!" – написала ep197108.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.
Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). Сына Платона она родила в браке с российским актером Максимом Виторганом в 2016 году.