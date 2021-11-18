"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини

Саливанчук: Вы представить себе не можете, как я люблю море! Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук позировала возле бассейна в разных позах: на коленях, стоя, а также на четвереньках, прогнувшись перед камерой.

"Вы представить себе не можете, как я люблю море! Серое, хмурое, голубое, спокойное, зеленоватое, вообще всех оттенков, широкое, бескрайнее и такое разное всегда!" – написала актриса.

Она отметила, что у моря иногда хороший характер, иногда плохой, и невозможно понять, почему.

"Если любишь море, это не имеет значения. Ты принимаешь его любым. Точно так же, как и с людьми", – написала она.

Саливанчук отметила, что море живое, и, скорее всего, у него есть душа.

"Оно смывает все плохое, что успело произойти в жизни. А соленая вода сначала тревожит раны, а потом нежно лечит. ⠀

Верно сказал Жюль Верн: "Возле моря человек не чувствует себя одиноким, ибо вокруг себя он ощущает биение жизни", – дополнила свой пост она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Милаха", – прокомментировал подписчик denis.androsenko.

"Очень красивая", – отметила marchenko6631.