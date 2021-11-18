Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2021
 
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"Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук позировала на четвереньках в секси-бикини

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Саливанчук: Вы представить себе не можете, как я люблю море!
Саливанчук: Вы представить себе не можете, как я люблю море!
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова 18 ноября обнародовала в Instagram новые снимки, сделанные на отдыхе в Египте.

Саливанчук позировала возле бассейна в разных позах: на коленях, стоя, а также на четвереньках, прогнувшись перед камерой.

"Вы представить себе не можете, как я люблю море! Серое, хмурое, голубое, спокойное, зеленоватое, вообще всех оттенков, широкое, бескрайнее и такое разное всегда!" – написала актриса.

Она отметила, что у моря иногда хороший характер, иногда плохой, и невозможно понять, почему.

"Если любишь море, это не имеет значения. Ты принимаешь его любым. Точно так же, как и с людьми", – написала она.

Саливанчук отметила, что море живое, и, скорее всего, у него есть душа.

"Оно смывает все плохое, что успело произойти в жизни. А соленая вода сначала тревожит раны, а потом нежно лечит. ⠀

Верно сказал Жюль Верн: "Возле моря человек не чувствует себя одиноким, ибо вокруг себя он ощущает биение жизни", – дополнила свой пост она.

"Милаха", – прокомментировал подписчик denis.androsenko.

"Очень красивая", – отметила marchenko6631.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита. 

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой".

Теги: фигура, купальник, студия Квартал 95, актриса, отдых, продюсер, бикини, бассейн, Анна Саливанчук, жена, море
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