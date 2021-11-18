Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2021
 
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"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок

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Тарзан и Королева поженились в 2003 году
Тарзан и Королева поженились в 2003 году
Фото: tarzan___official / Instagram

51-летний российский стриптизер Тарзан 17 ноября в Instagram показал ролик из своей художественной мастерской.

"Открыл тут одну вещь... Некоторые картины нужно смотреть при минимуме света", – написал он.

Тарзан в ролике показал женский портрет в стиле ню. Он крупным планом продемонстрировал голую грудь и лобок женщины, запечатленной на картине.

"Наташку рисуем?" – спросил подписчик sevisha_offiical, предположив, что на полотне изображена жена Тарзана, российская певица Наташа Королева.

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Его увлечение живописью началось еще в юности.

Он женат на Королевой с 2003 года. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Теги: живопись, картина, Наташа Королева, женщины, певица, ню-фото, грудь, Сергей Глушко, картины, стриптиз, стриптизер
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