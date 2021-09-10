Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2021
 
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"Какая красивая", "Просто огнище. Все натурально". Тарзан показал голую женщину

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Тарзан: Мое творение времен студенческо- курсантских
Тарзан: Мое творение времен студенческо- курсантских
Фото: tarzan___official / Instagram

51-летний российский стриптизер Тарзан 9 сентября в Instagram показал написанный им в юности портрет обнаженной женщины.

"Мое творение времен студенческо-курсантских", – написал он.

"Сергей, у вас получаются замечательные голые женщины", – прокомментировала подписчица anastasia_torneva.

"У вас отличный вкус в выборе красавиц", – заявила liza_happiness.

"Какая красивая девушка", – написала nataliadellorto.

"Тогда еще не было "губы, скулы, сиси". Просто огнище. Все натурально", – отметила katseranzhela

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Теги: Наташа Королева, Тарзан, женщины, девушка, эротика, Сергей Глушко, стриптизер
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