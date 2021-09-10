"Какая красивая", "Просто огнище. Все натурально". Тарзан показал голую женщину

"Мое творение времен студенческо-курсантских", – написал он.

"Сергей, у вас получаются замечательные голые женщины", – прокомментировала подписчица anastasia_torneva.

"У вас отличный вкус в выборе красавиц", – заявила liza_happiness.

"Какая красивая девушка", – написала nataliadellorto.

"Тогда еще не было "губы, скулы, сиси". Просто огнище. Все натурально", – отметила katseranzhela

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.