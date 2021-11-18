"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад

Бацман: Я продолжаю учиться до сих пор, каждый день и каждую минуту Фото: alesiabatsman / Instagram

"Студенческие годы для меня – это самое жадное время учебы, впитывания информации и приобретения новых навыков, а так как профессия журналиста прикладная, всему самому важному я училась работая", – призналась она.

Бацман рассказала, что с конца первого курса Харьковского национального университета имени Василия Каразина она работала на трех работах: в газете "Время", программе "Комендантский час", молодежной газете "Зебра", в которой стала шеф-редактором.

"Более того, продолжаю учиться до сих пор, каждый день и каждую минуту. Причем учителями могут быть даже мои дети. Учебы в удовольствие и работы в удовольствие!" – заявила журналистка.

Бацман отметила, что снимок был сделан в 2004 году ее коллегой Анной Церковной в "ужасно-прекрасном" кабинете в редакции газеты "Время".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesia Batsman (@alesiabatsman)

"Теперь понятно, почему Гордон не смог пройти мимо! Красотка", – прокомментировала подписчица tnetessa1.