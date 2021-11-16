"Идеально женственная фигура", "Скажи, наконец, ты беременна или нет". В сети обсуждают Каменских в лосинах

"Оставайтесь спортивными", – написала она.

Каменских появилась в кадре в синем спортивном костюме, состоящем из лосин и кроп-топа.

"Идеально женственная фигура. Не слишком худая, все как нужно", – прокомментировала oxford05english.

"Настя, красотка, животик где? Каждый день слышу, что ты беременна. Скажи, наконец, да или нет", – призвала borovik896.

Контекст:

Настя Каменских замужем за рэпером и продюсером Потапом. Они сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Исполнители выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.