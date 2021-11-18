"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве

"Фоторепортаж с моих концертов в Киеве. Спасибо всей моей команде и моим фанатам за эти два прекрасных вечера. Вы лучшие", – написала она.
На снимках певица запечатлена в эротических образах в окружении своего балета.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Какая же она секси", – прокомментировал подписчик faizali_sabzalizoda.
"Такой сильной энергетики, драйва, интенсивности и качества шоу, музыки и хореографии больше ни у кого нет. На концерте все были в шоке и с раскрытыми ртами!" – написал relg0d1smrv.
Недавний концерт Maruv в Киеве состоялся 12 ноября в одном из клубов. Певица в посте говорила о нескольких концертах. Возможно, речь шла о корпоративах.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.