"Все были в шоке и с раскрытыми ртами". Maruv показала, что происходило на ее концертах в Киеве

Maruv: Спасибо всей моей команде и моим фанатам за два прекрасных вечера Фото: MARUV / Facebook

"Фоторепортаж с моих концертов в Киеве. Спасибо всей моей команде и моим фанатам за эти два прекрасных вечера. Вы лучшие", – написала она.

На снимках певица запечатлена в эротических образах в окружении своего балета.

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"Какая же она секси", – прокомментировал подписчик faizali_sabzalizoda.

"Такой сильной энергетики, драйва, интенсивности и качества шоу, музыки и хореографии больше ни у кого нет. На концерте все были в шоке и с раскрытыми ртами!" – написал relg0d1smrv.