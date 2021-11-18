"Пить вредно, еще и в таком количестве". Дорофеева засветилась на пьянке

"Для меня настоящая дружба – это делиться вкусной едой, любить одинаковую музыку и странные танцы, ржать над шутками друг друга, ну или просто так, и сплетничать за бокалом вермута", – призналась она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Надежда, вы что, бухаете?" – спросила подписчица annet_berezovska.
"Алкоголизм начинающийся", – заявила eremenko470.
"Пить вредно, еще и в таком количестве на двоих", – предостерегла exx_waen..
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).