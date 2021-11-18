"Пить вредно, еще и в таком количестве". Дорофеева засветилась на пьянке

Дорофеева под спиртное рассказала о дружбе Фото: nadya.do.do / Instagram

"Для меня настоящая дружба – это делиться вкусной едой, любить одинаковую музыку и странные танцы, ржать над шутками друг друга, ну или просто так, и сплетничать за бокалом вермута", – призналась она.

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"Надежда, вы что, бухаете?" – спросила подписчица annet_berezovska.

"Алкоголизм начинающийся", – заявила eremenko470.

"Пить вредно, еще и в таком количестве на двоих", – предостерегла exx_waen..