"Не узнал. Думал, что это Хюррем". Maruv сравнили со звездой "Великолепного века" Узерли

Сегодня в 18.00 новое танцевальное видео Mara Фото: MARUV / Facebook

"Сегодня в 18.00 новое танцевальное видео Mara", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Хюррем, ты ли это?" – спросила подписчица lana.sema.

"Maruv рыжая на Хюррем-султан похожа из сериала "Великолепный век", – отметила ollivka_8318.

"Я прямо не узнал вас. Думал, что это Хюррем", – заявил _mr._golden_fox_.