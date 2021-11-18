"Милашка. Очень сладкое фото". Узерли снялась в откровенном декольте

Актриса позировала, положив одну руку на стол, накрытый синей скатертью, а второй поддерживая подбородок.

"Милашка. Очень сладкое фото", – прокомментировал подписчик ats_sym

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).