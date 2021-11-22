"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье

"Ничего святого", – написала она.

В ролике певица предстала с белыми крыльями за плечами.

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"Уже б голой вышла", – прокомментировала подписчица nadiushkins.

"Шалунья Надюша", – написал oleh_halytskyi_.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).