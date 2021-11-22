Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
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"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье

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Дорофеева: Ничего святого
Дорофеева: Ничего святого
Фото: nadya.do.do / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) в Instagram 22 ноября обнародовала видео и фото в белом прозрачном кружевном корсете с поясом и ультрамини-юбке.

"Ничего святого", – написала она.

В ролике певица предстала с белыми крыльями за плечами.

"Уже б голой вышла", – прокомментировала подписчица nadiushkins.

"Шалунья Надюша", – написал oleh_halytskyi_.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).

Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, фото, белье, Dantes, ролик, Dorofeeva, корсет
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