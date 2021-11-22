"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью

Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года Фото: maxgalkinru / Instagram

"Лиза и Алла. Совместные импровизации", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Алла умничка. В прекрасной форме. И с детьми успевает общаться, и за собой следит", – прокомментировала подписчица investeksperiment.

"Прекрасные девчонки", – написала natalibyrzeva1963.

"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину, которая без таких вот встреч печалилась", – отметил lunatic770.