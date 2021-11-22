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24 ноября, 2021
 
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"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью

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Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года
Пугачева и Галкин живут в браке с 2011 года
Фото: maxgalkinru / Instagram

45-летний российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 19 ноября опубликовал ролик, в котором его жена, певица Алла Пугачева играет на пианино вместе со своей восьмилетней дочерью Лизой.

"Лиза и Алла. Совместные импровизации", – написал он.

"Алла умничка. В прекрасной форме. И с детьми успевает общаться, и за собой следит", – прокомментировала подписчица investeksperiment.

"Прекрасные девчонки", – написала natalibyrzeva1963.

"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину, которая без таких вот встреч печалилась", – отметил lunatic770.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Теги: Алла Пугачева, дети, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Лиза Галкина, певица, шоумен
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