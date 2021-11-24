Женщина, которая заключила брак сама с собой, развелась. Названа причина

Модель заявила, что была счастлива в браке с собой, но влюбилась. Она подчеркнула, что встретила особенного человека.
Галера вышла замуж за саму себя 14 сентября. Тогда она опубликовала в Instagram фото в свадебном платье и букетом на фоне церкви.
Тогда она признавалась, что получает тысячи сообщений от женщин и мужчин со всего мира, которые хотят вступить с ней в брак.
"Увы, но разводиться в ближайшее время я не собираюсь", – заявляла она.
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Брак человека с самим собой называется сологамией. Церемония заключения этого брака такая же, как и с партнером. По желанию может включать торжество с приглашенными гостями.
В сериале "Секс и город" героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу выходит замуж сама за себя.