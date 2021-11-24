Женщина, которая заключила брак сама с собой, развелась. Названа причина

Брак Галеры самой с собой не продержался и трех месяцев Фото: cristianegaleraoficial / Instagram

Модель заявила, что была счастлива в браке с собой, но влюбилась. Она подчеркнула, что встретила особенного человека.

Галера вышла замуж за саму себя 14 сентября. Тогда она опубликовала в Instagram фото в свадебном платье и букетом на фоне церкви.

Тогда она признавалась, что получает тысячи сообщений от женщин и мужчин со всего мира, которые хотят вступить с ней в брак.

"Увы, но разводиться в ближайшее время я не собираюсь", – заявляла она.

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