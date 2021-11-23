Бульвар Шоубиз
 
23 ноября, 2021
 
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"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото

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Тина Кароль продемонстрировала новинку своего именного бренда
Тина Кароль продемонстрировала новинку своего именного бренда
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль в Instagram 23 ноября обнародовали снимки, на которых предстала в белом комплекте белья из микрошорт и топа, а также в теплых кроссовках рыжего цвета.

Исполнительница позировала сидя, скрестив ноги, а также лежа. Для одного из снимков она легла на спину и подняла ноги, засветив полоску ткани в области промежности.

Тина Кароль акцентировала внимание, что кроссовки, в которые она обута, – новая позиция ее именного модного бренда Tina.

"Кроссовки Tina в цвете ginger ("имбирь". – "ГОРДОН") – как уникальная пряность, как красивый акцент", – говорится в посте.

"Ой, какая девочка", – прокомментировал подписчик slavikkievskiy4.

"Очень аппетитная", – заявил puhkorol.

"Привет, сексуалка", – написала lattypop_.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Теги: бренд, Тина Кароль, певица, кроссовки, белье, ноги
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