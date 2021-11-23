"Ой, какая девочка". Тина Кароль в белье подняла ноги для фото

Исполнительница позировала сидя, скрестив ноги, а также лежа. Для одного из снимков она легла на спину и подняла ноги, засветив полоску ткани в области промежности.

Тина Кароль акцентировала внимание, что кроссовки, в которые она обута, – новая позиция ее именного модного бренда Tina.

"Кроссовки Tina в цвете ginger ("имбирь". – "ГОРДОН") – как уникальная пряность, как красивый акцент", – говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

"Ой, какая девочка", – прокомментировал подписчик slavikkievskiy4.

"Очень аппетитная", – заявил puhkorol.

"Привет, сексуалка", – написала lattypop_.