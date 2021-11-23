"Красота!" 39-летняя Мейхер показала грудь, ягодицы и пах

Певица позировала в кадре, набросив длинный белый пиджак.

Мейхер представила модель боди, нижняя часть которого пошита в виде стрингов, с сеткой на ягодицах, а верхняя оголяет грудь. Она продемонстрировала тело с разных ракурсов, показав также голые бедра и пах.

"Красота!" – заявила подписчица odezda_karaganda09.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры.