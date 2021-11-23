"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера

"Уже сегодня в 21.00 новые серии "Однажды под Полтавой"!" – написала она.
В ролике актриса предстала в салатовой футболке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Она засветила грудь в откровенном декольте.
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"У тебя красивая грудь", – написал zayichenkooleg.
"У меня аж слюнки потекли!" – призналась tantanusha.
Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.