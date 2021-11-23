"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера

"Уже сегодня в 21.00 новые серии "Однажды под Полтавой"!" – написала она.

В ролике актриса предстала в салатовой футболке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Она засветила грудь в откровенном декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"У тебя красивая грудь", – написал zayichenkooleg.

"У меня аж слюнки потекли!" – призналась tantanusha.