"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь

Мадонна: Вечер с "бархатной мафией" начался с разбитого стакана Фото: madonna / Instagram

Певица предстала в черном корсете. А на одном из снимков крупным планом продемонстрировала грудь, которую трогает руками.

"Вечер с "бархатной мафией" начался с разбитого стакана", – сообщила она.

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"Мадонна, я овершенно уверена, что люблю твои сиськи больше, чем свои", – прокомментировала подписчица gamerbee93.

"Сиськи!" – написал joblessmermaid.

"В последнее время, кроме жалости к известной женщине, которая в 70 хочет выглядеть на 30, больше никаких эмоций нет, уж извините, пожалуйста", – заявила katy_burkivskaya.

"Не хотела, но написала. Это действительно кумир, но всему есть предел", – добавила она же.