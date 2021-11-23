"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь

Певица предстала в черном корсете. А на одном из снимков крупным планом продемонстрировала грудь, которую трогает руками.
"Вечер с "бархатной мафией" начался с разбитого стакана", – сообщила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Мадонна, я овершенно уверена, что люблю твои сиськи больше, чем свои", – прокомментировала подписчица gamerbee93.
"Сиськи!" – написал joblessmermaid.
"В последнее время, кроме жалости к известной женщине, которая в 70 хочет выглядеть на 30, больше никаких эмоций нет, уж извините, пожалуйста", – заявила katy_burkivskaya.
"Не хотела, но написала. Это действительно кумир, но всему есть предел", – добавила она же.
Velvet Mafia ("бархатной мафией") называют представителей ЛГБТ-сообщества и их защитников.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".