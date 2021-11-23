"18+". Кардашян показала эротическое фото в мокром бикини

"Мое счастливое место", – написала она.
Модель позировала в черном купальнике перед окном с горным пейзажем за ним. На фото она в полный рост продемонстрировала мокрое тело.
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"18+", – прокомментировала фото подписчица bagiradating.
"Она светится", – написала megnutt02.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель уже выпустила семь именных ароматов.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.