"Почему так сложно сесть на шпагат?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в лосинах показала растяжку

Саливанчук: Три года назад я сидела в шпагате Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Актриса забросила ногу на балетный станок, установленный перед зеркалом, демонстрируя растяжку.

"Ну почему так сложно сесть на шпагат?" – написала она.

Саливанчук также отметила, что три года назад ей удавалось сесть на шпагат.

"А еще три года назад я сидела", – уточнила она.

Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram