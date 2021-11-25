"Почему так сложно сесть на шпагат?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в лосинах показала растяжку

Актриса забросила ногу на балетный станок, установленный перед зеркалом, демонстрируя растяжку.
"Ну почему так сложно сесть на шпагат?" – написала она.
Саливанчук также отметила, что три года назад ей удавалось сесть на шпагат.
"А еще три года назад я сидела", – уточнила она.
Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.