"Сногсшибательная женщина". Звезда "Великолепного века" Узерли в чулках устроила фотосессию в отеле

Актриса снялась в трикотажном платье с геометрическим принтом, светло-серых чулках и шапке. Она позировала в коридоре отеля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Сногсшибательная женщина", – прокомментировала подписчица kobtseva94.