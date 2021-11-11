"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой

Она позировала перед зеркалом, состоящим из нескольких частей. Актриса засветила голую спину с очень тонкими бретелями от топа, а также показала верхнюю часть груди, прикрыв ее руками.
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"Красавица Хюррем Султан", – прокомментировала подписчица kulibaeva5514.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).