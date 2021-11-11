"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой

Она позировала перед зеркалом, состоящим из нескольких частей. Актриса засветила голую спину с очень тонкими бретелями от топа, а также показала верхнюю часть груди, прикрыв ее руками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Красавица Хюррем Султан", – прокомментировала подписчица kulibaeva5514.