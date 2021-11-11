"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела

Волочкова: А я вам как нравлюсь больше? На песке или на снегу? Фото: volochkova_art / Instagram

Первое фото – в реальном времени, сделан во время ее отдыха в Турции.

Также балерина добавила снимок, на котором поместила свое изображение с помощью фотомонтажа на снег.

"А я вам как нравлюсь больше? На песке или на снегу?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"У нее стопы 47 размера", – прокомментировал подписчик man_woman8.

"Стопа на переднем плане смотрится ужасно: как копыто. Неужели вы не видите этого?" – спросила mikhelsonmarta.

"Какие страшные ступни", – отметила vilgelmaleksandra.

"Грудь в разные стороны, только

закрытый купальник", – заявила golnevanatalia.

"Смелая Настя", – отметила va.lentina6611.