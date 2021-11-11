Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2021
 
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"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела

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Волочкова: А я вам как нравлюсь больше? На песке или на снегу?
Волочкова: А я вам как нравлюсь больше? На песке или на снегу?
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 10 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором крупным планом запечатлена в бикини на пляже.

Первое фото – в реальном времени, сделан во время ее отдыха в Турции.

Также балерина добавила снимок, на котором поместила свое изображение с помощью фотомонтажа на снег.

"А я вам как нравлюсь больше? На песке или на снегу?" – спросила она.

"У нее стопы 47 размера", – прокомментировал подписчик man_woman8.

"Стопа на переднем плане смотрится ужасно: как копыто. Неужели вы не видите этого?" – спросила mikhelsonmarta.

"Какие страшные ступни", – отметила vilgelmaleksandra.

"Грудь в разные стороны, только
закрытый купальник", – заявила golnevanatalia.

"Смелая Настя", – отметила va.lentina6611.

Контекст:

Волочкова проводит отдых в Турции.

20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Теги: Анастасия Волочкова, купальник, балерина, грудь, бикини, ноги
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