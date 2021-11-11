"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела

Первое фото – в реальном времени, сделан во время ее отдыха в Турции.
Также балерина добавила снимок, на котором поместила свое изображение с помощью фотомонтажа на снег.
"А я вам как нравлюсь больше? На песке или на снегу?" – спросила она.
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"У нее стопы 47 размера", – прокомментировал подписчик man_woman8.
"Стопа на переднем плане смотрится ужасно: как копыто. Неужели вы не видите этого?" – спросила mikhelsonmarta.
"Какие страшные ступни", – отметила vilgelmaleksandra.
"Грудь в разные стороны, только
закрытый купальник", – заявила golnevanatalia.
"Смелая Настя", – отметила va.lentina6611.
Волочкова проводит отдых в Турции.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.