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23 ноября, 2021
 
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"Уже в России", "Следующее – гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву

Узерли: Москва моя любовь
Узерли: Москва – моя любовь
Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Турецкая актриса Мерьем Узерли 23 ноября в Instagram опубликовала снимки, сделанные в столице РФ Москве.

"Москва – моя любовь", – сообщила она.

Узерли сфотографировалась на улице, а также перед зеркалом в гримерке. На втором снимке она продемонстрировала лицо без макияжа.

"Уже в России", – отметила подписчица alina_kolbakova.

"Следующее – гражданство РФ?" – спросила svetlanachub3316.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).

Теги: Россия, Москва, сериал, Мерьем Узерли, Великолепный век, актриса
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