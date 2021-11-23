"Уже в России", "Следующее – гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву

"Москва – моя любовь", – сообщила она.
Узерли сфотографировалась на улице, а также перед зеркалом в гримерке. На втором снимке она продемонстрировала лицо без макияжа.
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"Уже в России", – отметила подписчица alina_kolbakova.
"Следующее – гражданство РФ?" – спросила svetlanachub3316.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).