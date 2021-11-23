"Уже в России", "Следующее – гражданство РФ?" Звезда "Великолепного века" Узерли приехала в Москву

"Москва – моя любовь", – сообщила она.

Узерли сфотографировалась на улице, а также перед зеркалом в гримерке. На втором снимке она продемонстрировала лицо без макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Уже в России", – отметила подписчица alina_kolbakova.

"Следующее – гражданство РФ?" – спросила svetlanachub3316.