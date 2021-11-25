"Жаришка пошла", "Слишком секс". Лазарев снялся с рукой между расставленными ногами

"Мы с детьми в нереальном восторге. Отдых на все 100! Ну, по мне видно. Я в релаксе! Хотя успеваю и работать!" – заявил он.

Певец позировал в плавках, расставив ноги и разместив между ними руку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

"Слишком секс", – заявила подписчица oksana_mezenova.

"Ммм, жаришка пошла", – написала demarina2021.