"Жаришка пошла", "Слишком секс". Лазарев снялся с рукой между расставленными ногами

"Мы с детьми в нереальном восторге. Отдых на все 100! Ну, по мне видно. Я в релаксе! Хотя успеваю и работать!" – заявил он.
Певец позировал в плавках, расставив ноги и разместив между ними руку.
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"Слишком секс", – заявила подписчица oksana_mezenova.
"Ммм, жаришка пошла", – написала demarina2021.
Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году Лазарев начал сольную музыкальную карьеру. В его дискографии семь студийных альбомов.
Лазарев в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ в 2019 году признался, что у него есть дочь Анна. Он рассказал, что девочку, как и его старшего сына Никиту, родила суррогатная мать.
Сыну Лазарева Никите семь лет, дочери – три года.
В январе 2017 года музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Лазарев – гомосексуал, а его рассказы о наличии сына – способ скрыть свою ориентацию.