На Донбассе на мине подорвался украинский военный – штаб ООС

Раненого военнослужащего эвакуировали в госпиталь. Состояние лейтенанта медики оценивают как средней тяжести.

"Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого соприкосновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого", – уточнили в сообщении.

В штабе ООС заявили, что проведут расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела военного, будут предоставлены международным наблюдателям.