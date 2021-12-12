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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе на мине подорвался украинский военный – штаб ООС

49-летний лейтенант ВСУ подорвался на пластиковой мине
49-летний лейтенант ВСУ подорвался на пластиковой мине
Фото: EPA

12 декабря на Донбассе минно-взрывную травму получил 49-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Раненого военнослужащего эвакуировали в госпиталь. Состояние лейтенанта медики оценивают как средней тяжести.

"Как выяснилось во время осмотра раненого, противник на линии огневого соприкосновения применяет дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого", – уточнили в сообщении.

В штабе ООС заявили, что проведут расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела военного, будут предоставлены международным наблюдателям.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1256941794798434

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Украина, Донбасс, минирование, украинский военный, ВСУ, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, травмы
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