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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в России признал, что на Донбассе находятся войска РФ

Суд вынес решение в ноябре 2021 года
Суд вынес решение в ноябре 2021 года
Фото: pixabay.com

Кировский райсуд российского города Ростова-на-Дону в одном из своих приговоров прямо указал, что в вооруженном конфликте на Донбассе принимают участие регулярные войска РФ. Документ опубликован на сайте судебных решений РФ, 15 декабря на него обратил внимание украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Они там есть". Российский суд впервые официально признал, что войска РФ сражаются против Украины в Донецкой и Луганской области. Находятся там, как говорят сами россияне, "на боевом дежурстве". Такая формулировка даже зафиксирована в приговоре. Правда, приговор не за военные преступления, а за взяточничество", – написал журналист.

Он считает, что судья Леонард Шолохов совершил "факап", внеся обстоятельства дела в официальный документ и выложив его в публичный доступ.

"Поэтому когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно является скрытым агентом нашей разведки", – сыронизировал Цаплиенко.

Он предполагает, что "россияне бросятся подчищать все документы и приговоры в этом процессе".

В приговоре, датированном 10 ноября, говорится, что обвиняемый отвечал за "продовольствие [которое] предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР".

Суд пришел к выводу, что взяточничество мешало поставкам продукции для "военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР", и приговорил обвиняемого к пяти годам колонии.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

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