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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе прошли без потерь – штаб ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы
Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки, 15 декабря, штаб операции Объединенных сил зафиксировал девять нарушений режима прекращения огня боевиками, пять из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр штаба в Facebook утром 16 декабря.

Вблизи Первомайского, Луганского, Шумов, Песок, Причепиловки, Пивденного боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов,  крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Водяного оккупанты дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм, отметили в штабе.

С начала текущих суток боевики один раз открывали огонь из стрелкового оружия по украинским позициям – в направлении Новолуганского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сводке штаба. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1258989897926957

14 декабря на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие, был ранен украинский военнослужащий.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Первомайское, оружие, военные, боевики, артиллерия, Водяное, Луганское, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Новолуганское, Пивденное, миномет, Причепиловка
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