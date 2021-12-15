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Нардепы заявили, что из-за давления СБУ 44 добровольца-иностранца могут потерять статус участника боевых действий

Группа народных депутатов вышли к трибуне Верховной Рады с заявлением в защиту добровольцев батальона шейха Мансура
Группа народных депутатов вышли к трибуне Верховной Рады с заявлением в защиту добровольцев батальона шейха Мансура
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Служба безопасности Украины давит на свидетелей, благодаря которым бойцы добровольческого батальона имена шейха Мансура получили статус участников боевых действий. Об этом с трибуны Верховной Рады 15 декабря заявила нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Группа народных депутатов вышли к трибуне во время заседания Верховной Рады с заявлением в защиту добровольцев батальона шейха Мансура.

"У нас есть такой батальон имени шейха Мансура. Это иностранные добровольцы, очень заслуженные, в большинстве своем чеченцы, которым возвращения назад, в их страну, нет. Именно для них и других бойцов иностранцев мы вчера принимали закон, чтобы они могли получить гражданство. Но что происходит сейчас? Три месяца уже оказывается давление СБУ на свидетелей, которые свидетельствовали этим иностранцам для получения статуса бойца боевых действий", – утверждает Зинкевич.

Она отметила, что если хотя бы один свидетель откажется от своих показаний в отношении хоть одного бойца-чеченца, то все, кто получил статус УБД благодаря этим показаниям, потеряют его.

"Прецедент состоялся два месяца назад с батальоном ОУН, когда также лишили двух бойцов уже полученного статуса. Если это произойдет, потеряют статус около 44 человек, на которых свидетельствовали эти свидетели. Это батальон 8-й "Аратта" Украинской добровольческой армии и батальон шейха Мансура, и это тоже медики добровольцы", – сказала нардеп.

Нардеп фракции "Голос" Андрей Шараскин добавил, что сейчас по разным основаниям пытаются не дать добровольцам-иностранцам новые паспорта и полностью заблокирована работа по получению гражданства.

"Дело с кротами у нас только начинается. Потому что когда правая рука дает награды нашим собратьям, в том числе и самые высокие, то левая рука в это время пытается под любыми предлогами наших собратьев, в том числе иностранных, выдворить из этой страны", – отметил он.

Контекст:

Батальон имени шейха Мансура, по данным "Кавказ.Реалии", действовал с 2015 по 2019 год против пророссийских сепаратистов и российских наемников в районе Мариуполя (Донецкая область). Подразделение официально сдало оружие в 2019 году. Некоторые бойцы просили предоставить им гражданство Украины согласно положению об упрощенной процедуре предоставления гражданства для добровольцев и волонтеров. Однако, по данным издания, Государственная миграционная служба Украины не сделала этого в предусмотренный законодательством срок.

На заседании 14 мая 2021 года СНБО решил применить персональные санкции против ряда лиц, как сообщалось, 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал в тот же день, что Совбез продлил также санкции против граждан и компаний РФ и Украины, срок действия которых истекал в мае. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

В санкционном списке оказались граждане РФ, воевавшие на Донбассе на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени шейха Мансура. Среди них Муслим Идрисов (по данным "Радіо Свобода", он начальник штаба батальона), Салман Сайнароев, Умхан Автаев, Мансур Мовсаев. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что под санкции попал также командир батальона Муслим Чеберлоевский.

Теги: Чечня, добровольцы, добровольческий батальон, война в Украине, Андрей Шараскин, Яна Зинкевич, война на Донбассе
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