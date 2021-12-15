Нардепы заявили, что из-за давления СБУ 44 добровольца-иностранца могут потерять статус участника боевых действий

Группа народных депутатов вышли к трибуне во время заседания Верховной Рады с заявлением в защиту добровольцев батальона шейха Мансура.

"У нас есть такой батальон имени шейха Мансура. Это иностранные добровольцы, очень заслуженные, в большинстве своем чеченцы, которым возвращения назад, в их страну, нет. Именно для них и других бойцов иностранцев мы вчера принимали закон, чтобы они могли получить гражданство. Но что происходит сейчас? Три месяца уже оказывается давление СБУ на свидетелей, которые свидетельствовали этим иностранцам для получения статуса бойца боевых действий", – утверждает Зинкевич.

Она отметила, что если хотя бы один свидетель откажется от своих показаний в отношении хоть одного бойца-чеченца, то все, кто получил статус УБД благодаря этим показаниям, потеряют его.

"Прецедент состоялся два месяца назад с батальоном ОУН, когда также лишили двух бойцов уже полученного статуса. Если это произойдет, потеряют статус около 44 человек, на которых свидетельствовали эти свидетели. Это батальон 8-й "Аратта" Украинской добровольческой армии и батальон шейха Мансура, и это тоже медики добровольцы", – сказала нардеп.

Нардеп фракции "Голос" Андрей Шараскин добавил, что сейчас по разным основаниям пытаются не дать добровольцам-иностранцам новые паспорта и полностью заблокирована работа по получению гражданства.

"Дело с кротами у нас только начинается. Потому что когда правая рука дает награды нашим собратьям, в том числе и самые высокие, то левая рука в это время пытается под любыми предлогами наших собратьев, в том числе иностранных, выдворить из этой страны", – отметил он.