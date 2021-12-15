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ВОЙНА В УКРАИНЕ

14 декабря на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Во вторник, 14 декабря, боевики на Донбассе семь раз нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 15 декабря пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"14 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новолуганское (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотошковское (из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов), Авдеевка и Гранитное (из минометов калибра 120 мм), Старогнатовка (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Новомихайловка (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Водяное (из ручных противотанковых гранатометов).

"На 7.00 15 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов", – отметили в штабе ООС.

По его данным, потерь среди украинских военнослужащих сегодня не было.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1258373817988565

13 декабря боевики нарушили перемирие два раза.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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