14 декабря на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

"14 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новолуганское (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новотошковское (из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов), Авдеевка и Гранитное (из минометов калибра 120 мм), Старогнатовка (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Новомихайловка (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия) и Водяное (из ручных противотанковых гранатометов).

"На 7.00 15 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов", – отметили в штабе ООС.

По его данным, потерь среди украинских военнослужащих сегодня не было.

13 декабря боевики нарушили перемирие два раза.