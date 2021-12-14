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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан: Скорее всего, нас заставят выполнять Минские соглашения. А как Зеленский, разругавшись со всеми, их выполнит?

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Богдан: В Минских соглашениях есть два нерешаемых вопроса
Богдан: В Минских соглашениях есть два нерешаемых вопроса
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно обеспечить выполнение всех пунктов Минских соглашений, поскольку он "со всеми разругался". Об этом Богдан заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Полтора часа президент [США Джо] Байден разговаривает с президентом [РФ Владимиром] Путиным про Украину… Не про Никарагуа, не про Таджикистан – про Украину разговаривает. Не звонит президенту Зеленскому. Через три дня звонит ему, разговор – полтора часа. Какую мы как общество получили информацию? О чем договорились там?" – сказал Богдан.

На вопрос. о чем они договорились, бывший глава ОПУ заявил: "Скорее всего, нас заставят выполнять Минские [соглашения]".

"А как Зеленский, разругавшись внутри со всеми, выполнит Минские соглашения? А знаешь, что такое "выполнить Минские соглашения"? Там же есть два нерешаемых вопроса. Все остальное... хрень. Есть два вопроса, которые – я не знаю, как решить. И никто не знает, как решить. Первый – это внести изменения в Конституцию. Петр Алексеевич [Порошенко] пробовал – кто-то кинул гранату. Куча трупов. И ничем не закончилось. А знаешь, какая процедура? Голосование первое: 226 в парламенте – потом решение Конституционного Суда (привет [уволенному Зеленским с поста главы КСУ Александру] Тупицкому. Потом еще раз голосование: 226 – закрытие сессии. И еще одно голосование на следующей сессии: 300 голосов. Скажи: соберет Зеленский 300 голосов в парламенте? В новой даже коалиции кто, "Довіра" будет голосовать? Или "За майбутнє" будет голосовать? Или "Слуга народа" за это будет голосовать? Или как? Или мы опять будем делать вид, что мы?.." – сказал он.

По словам Богдана, вторая проблема "не решаема".

"Там 30 тысяч солдат с автоматами. Пока они ездили в командировки, мы думали, что с ними делать. Ну Россия их не хочет принимать, потому что это дестабилизация ситуации внутри России. И Украина их не может принять. Ну что бы мы, там, ни построили, какие бы Дубаи там ни были, они будут… Часть этих людей – это граждане Украины. Они когда-то работали на каких-то работах. Есть часть деклассированных. Ну это какие-то бывшие шахтеры, водители тракторов – сейчас танкисты. Ну им жрать нечего – они идут туда, где деньги платят. Кто-то идейный, кто-то алкаш, а кому-то просто семью кормить надо. Они не вернутся на свои мирные работы. Они не будут уже мирными трактористами. Не будут. Что делать с этими людьми? Куда их деть? Что договорились? Как? Где?" – заявил экс-глава ОПУ.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, конституция, Донбасс, Минские соглашения, война в Украине, ОРДЛО, Андрей Богдан
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