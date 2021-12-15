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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе оккупанты ранили украинского военного – штаб ООС

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Состояние раненого украинского военного средней тяжести
Состояние раненого украинского военного – средней тяжести
Фото: EPA

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе 14 декабря был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы "Восток" в Facebook.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Состояние раненого военного – средней тяжести, добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/otueast/posts/620172162741861

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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