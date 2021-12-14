Оккупанты на Донбассе провели учения по приведению своих подразделений в полную боевую готовность – украинская разведка

"Командование вооруженных сил РФ наращивает мероприятия по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. С 6-го по 10 декабря оккупанты провели тренировки по приведению в высшую степень боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинской разведки, с 13 декабря в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов возобновлена интенсивная боевая подготовка. В частности, проводятся сборы с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.