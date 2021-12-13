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Главными проблемами страны украинцы считают войну на Донбассе и низкие зарплаты и пенсии – опрос

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С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн
Фото: depositphotos.com

38% украинцев наиболее актуальными проблемами в стране считают низкий уровень зарплат и пенсий и войну на Донбассе. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 декабря результаты опроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

Высокие коммунальные тарифы и коррупцию главными проблемами Украины считают 33% и 31% респондентов соответственно. Рост цен на основные виды товаров – 28%, а пандемию коронавируса – 24%.

Помимо этого, актуальными проблемами опрошенные считают безработицу (19%), непрофессионализм действующей власти (18%), низкое качество и высокую стоимость медицинских услуг (16%) и состояние дорог (7%).

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6000 грн.

По данным Госстата на 6 октября, 33,4% украинцев получают зарплату до 7 тыс. грн.

В начале 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14 500 грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров, из них 8,33 млн получают пенсию по возрасту. По сведениям Минсоцполитики, средний размер пенсии по возрасту – 3867 грн.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Теги: Украина, безработица, медицина, коррупция, зарплата, пенсии, соцопрос, тарифы, украинцы, война на Донбассе, Украинский институт будущего, пандемия, коронавирус
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