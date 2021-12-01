"Зарплата жалкая". Монастырский заявил о возможности увеличить выплаты в МВД за счет детенизации экономики

"Заработная плата пограничников, спасателей, бойцов Нацгвардии и полицейских на самом деле жалкая. Сегодня парковщики и разносчики пиццы получают больше, чем нацгвардейцы, которые обеспечивают общественную безопасность и несут службу в ООС (операция Объединенных сил. – "ГОРДОН"), и пограничники, защищающие наши границы. Мы можем повысить зарплаты для 350 тыс. работников системы МВД и начать строить государственную границу путем детенизации экономики", – сказал министр.
Он отметил, что речь идет о "направлениям повышения сбора акцизов с ликероводочных изделий".
"Подчеркиваю, что речь идет не об увеличении ставок акциза, а о детенизации экономики. По результатам работы в прошлом месяце системы МВД поступления по акцизу увеличились приблизительно на 1 млрд грн по сравнению с прошлым месяцем. Совершенно реально увеличить эти средства на 10 млрд в следующем году и выделить их на денежное довольствие подразделений МВД", – объяснил Монастырский.
По его словам, это позволит "постепенно повысить зарплату" на 20%.
"Я беру на себя политическую ответственность за реализацию этого предложения и прошу поддержки коллег", – заявил глава МВД.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 6 тыс. грн в месяц.
20 января Кабинет Министров Украины утвердил новую тарифную сетку для работников бюджетной сферы, согласно которой должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 года рассчитываются из размера оклада работника первого тарифного разряда – 2670 грн, с 1 декабря 2021-го – 2893 грн.
14 сентября Монастырский говорил, что будет требовать повышения заработной платы для полицейских. Он отмечал, что сотрудники увольняются из-за низкой зарплаты. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет. Для райцентров и сельских общин – это минимально возможно, но не для офицеров общин, которые отвечают за несколько сел и населенных пунктов, считает Монастырский. В городах "это фактически не выдерживает конкуренции", добавил министр.
В Национальной полиции в конце июня сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить ее достаточного финансирования.