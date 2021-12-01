"Зарплата жалкая". Монастырский заявил о возможности увеличить выплаты в МВД за счет детенизации экономики

"Заработная плата пограничников, спасателей, бойцов Нацгвардии и полицейских на самом деле жалкая. Сегодня парковщики и разносчики пиццы получают больше, чем нацгвардейцы, которые обеспечивают общественную безопасность и несут службу в ООС (операция Объединенных сил. – "ГОРДОН"), и пограничники, защищающие наши границы. Мы можем повысить зарплаты для 350 тыс. работников системы МВД и начать строить государственную границу путем детенизации экономики", – сказал министр.

Он отметил, что речь идет о "направлениям повышения сбора акцизов с ликероводочных изделий".

"Подчеркиваю, что речь идет не об увеличении ставок акциза, а о детенизации экономики. По результатам работы в прошлом месяце системы МВД поступления по акцизу увеличились приблизительно на 1 млрд грн по сравнению с прошлым месяцем. Совершенно реально увеличить эти средства на 10 млрд в следующем году и выделить их на денежное довольствие подразделений МВД", – объяснил Монастырский.

По его словам, это позволит "постепенно повысить зарплату" на 20%.

"Я беру на себя политическую ответственность за реализацию этого предложения и прошу поддержки коллег", – заявил глава МВД.