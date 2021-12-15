Американские конгрессмены призвали Белый дом ускорить поставки вооружений Украине

По мнению демократа Сэта Мултона, РФ должна понять, что предоставленное Вашингтоном оружие приведет к большим потерям среди российских военных в первый же день вторжения Фото: EPA

В состав делегации, которая посетила Киев на прошлых выходных, входили демократы Рубен Галлего, Салуд Карбаджал, Сэт Мултон и республиканцы Джо Уилсон, Майкл Волц.

По итогам визита конгрессмены заявили, что ситуация на границе Украины и России вызывает “значительную обеспокоенность“, тогда как дипломатические меры и санкции со стороны США не убедят президента РФ Владимира Путина отказаться от агрессии. В связи с этим представители Конгресса призвали Белый дом ускорить поставки оружия Вооруженным силам Украины. Речь идет о ракетах класса “корабль – берег“, противовоздушных ракетах и системах Javelin.

По мнению Мултона, России нужно дать понять, что предоставленное Вашингтоном оружие приведет к большим потерям среди российских военных в первый же день вторжения.

“Если Путин проведет вторжение, я бы хотел, чтобы он знал, что он не сможет купить газировку из автомата в следующие пять минут, а не то, что НАТО соберет конференцию и будет дебатировать несколько недель о следующих шагах“, – заявил он.

Законодатели также убеждены, что на сегодняшний день украинские военные готовы оказывать жесткое сопротивление агрессии, однако не стоит думать, что ВСУ смогут долго держаться.