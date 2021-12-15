Страны-лидеры ЕС выступили против быстрой подготовки новых санкций в отношении России в случае ее вторжения в Украину – СМИ

По информации издания, Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры реагирования на возможную эскалацию агрессии РФ. Речь, в частности, идет о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, а также о заморозке газопровода "Северный поток – 2".

Европейские чиновники, пишет Bloomberg, считают, что было бы эффективнее ждать дальнейших шагов РФ и реагировать на конкретные действия. Агентство подчеркивает, что осторожность со стороны нескольких стран ЕС отражает тот факт, что некоторые члены Евросоюза не разделяют убежденность США в том, что президент РФ Владимир Путин может планировать вторжение в Украину уже в начале 2022 года. В то же время они видят, что президент РФ использует наращивание войск как тактику давления, сказал дипломат.

При этом высокопоставленные должностные лица ЕС подчеркивают, что в случае вторжения России, несомненно, будут применены "болезненные меры". Однако сейчас продолжаются дебаты относительно того, насколько детально нужно планировать санкции, учитывая неопределенность намерений Путина.